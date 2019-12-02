مرسيليا لمتابعة سلسلة انتصاراته والضغط أكثر على سان جرمان









اسماء السيد - يأمل مرسيليا ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم في أن يتابع سلسلة انتصاراته وتقليص الفارق بينه وبين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر إلى نقطتين، عندما يحل الثلاثاء ضيفا على أنجيه الثالث في افتتاح مباريات المرحلة الـ16، وذلك قبل أن يستقبل النادي الباريسي ضيفه نانت الاربعاء.

واستغل النادي المتوسطي بأفضل طريقة ممكنة تأجيل مباراة سان جرمان أمام موناكو بسبب سوء الاحوال الجوية في المرحلة السابقة، لتقليص الفارق إلى خمس نقاط (33 مقابل 28) بعد فوزه على ضيفه بريست 2-1 الجمعة.

وحقق فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش سلسلة من أربعة انتصارات تواليا على كل من ليل وليون بالنتيجة ذاتها 2-1، تولوز 2-صفر وبريست، في انجاز هو الاول للنادي منذ كانون الاول/ديسمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2018.

وسدد مرسيليا 34 مرة نحو مرمى ضيفه بريست الجمعة، وهو رقم قياسي في الـ "ليغ1" منذ عام 2013، وانتزع الفوز في اللحظات الحاسمة بفضل مهاجمه الشاب الصربي نيمانيا رادونييتش (23 عاما)، وتزامنت هذه المحاولات مع ضغط مستمر اعتبر ثمار عمل المدرب فياش بواش.

وعلق فياش بواش على انجاز فريقه بالقول "سددنا 34 مرة ولم نكن نستحق الخسارة، وحصلنا على لحظة فريدة نجح خلالها رادونييتش في تسجيل هدف الفوز، والفريق كان رائعا في كل المجالات".

وتابع "اعتقد أنها مباراتنا الاكثر تكاملا هذا الموسم. استعدنا الكثير من الكرات أمام منافس صعب. الآن بامكاننا أن نرتاح والتحضير للمباريات المقبلة".

ويستقبل ليون السابع برصيد 22 نقطة ليل الثامن، علما بأن الفريقين يتساويان نقاطا، حيث يتسلح الاول بفوزه في المرحلة السابقة على أرض ستراسبوغ 2-1، فيما فاز الثاني على ديجون 1-صفر في الذكرى الـ 75 لتأسيسه.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليون في الدوري والرابع في المباريات الخمس الأخيرة والسادس هذا الموسم، وأكد عودته إلى المنافسة محليا بعد تغيير إدارته الفنية بالتعاقد مع رودي غارسيا خلفا للبرازيلي سيلفينيو منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء فوز ليون بعد ثلاثة أيام على خسارته أمام زينيت سان بطرسبورغ الروسي صفر-2 الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فتأجل تأهله إلى ثمن النهائي للجولة السادسة الأخيرة عندما يستضيف في العاشر من الشهر الحالي لايبزيغ الألماني صاحب البطاقة الأولى في المجموعة السابعة.

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وأكد مدرب ليل كريستوف غالتييه بعد الفوز على ديجون أنه ما زال يبحث عن التشكيلة المثالية وأنه "لم أكن أتوقع أن يفوز فريقي المنافس، وكنت أعرف أن الامور ستكون صعبة مع تتابع المباريات. سيكون موسمنا جيدا في حال تمكنت من إيجاد التواصل بين اللاعبين من الناحية الهجومية".

وأضاف "أنا هنا لإيجاد التشكيلة المثالية، وعلى اللاعبين الاستفادة من الفرصة باللعب بشكل جيد عندما يشاركون كأساسيين".

-مبابي حديث الساعة-

ويخوض سان جرمان المتصدر برصيد 33 نقطة مباراته أمام نانت السادس والعائد إلى سكة الانتصارات امام تولوز 2-1 في المرحلة السابقة، في ظل تكاثر الشائعات حول اهتمام ريال مدريد الاسباني بمهاجمه الشاب كيليان مبابي وتصريحات مواطنه زين الدين زيدان الذي يشرف على تدريب النادي المدريدي التي تمحورت حول اعجابه ببطل العالم مع منتخب "الديوك" عام 2018.

وتناقلت وسائل اعلام اسبانية الإثنين خبرا مفاده أن مبابي لم يرفض التفاوض بشأن تجديد عقده مع فريقه الحالي، على الرغم من أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فيما اشارت صحيفة "آس" المقربة من ريال مدريد إلى صعوبة قدوم المهاجم الفرنسي الشاب إلى "سانتياغو برنابيو" مع افتتاح سوق الانتقالات في العام المقبل.

وبالنسبة للصحيفة فان مبابي لا يركز سوى على فريقه الحالي وأن "كل شيء يشير إلى أن مستقبل مبابي لن يتم الافصاح عنه قبل نهاية العام الحالي. هدفه الوحيد هو التفكير بكرة القدم، لانه يواجه أحد أبرز المواسم في مسيرته منذ أن أنضم إلى نادي العاصمة الفرنسية".

وأضافت "في حال لم يتمكن باريس سان جرمان من الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فان شكوك كيليان مبابي حول المشروع الباريسي يمكن أن تتعزز".

من ناحية اخرى يدرك الالماني توماس توخل مدرب سان جرمان صعوبة اشراك لاعبيه اصحاب الجينات الهجومية في المباريات الكبيرة إن كان محليا أو على الصعيد القاري، وهذا ما أقر به أخيرا على الرغم من انه اشرك الارجنتيني أنخل دي ماريا ومواطنه ماورو إيكاردي والبرازيلي نيمار ومبابي معا في الشوط الثاني من المباراة أمام ريال مدريد (2-2) في المرحلة الخامسة قبل الاخيرة من المسابقة القارية.

ويسعى سان جرمان لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري منذ خسارته أمام ديجون 1-2 في المرحلة الـ 12، ورفع عدد انتصاراته إلى 12 بعدما كان خسر في ثلاث مناسبات حتى الآن.

ويلعب الثلاثاء أيضا بوردو مع نيم، وبريست مع ستراسبورغ، فيما تختتم المرحلة الاربعاء بلقاءات ديجون مع مونبلييه، وسانت إتيان مع نيس، وأميان مع رينس، ومتز مع رين، وتولوز مع موناكو.