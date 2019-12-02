مافريكس يفرمل ليكرز وكليبيرز يكرم وفادة ويزاردز









اسماء السيد - أوقف دالاس مافريكس الانتصارات المتتالية لمضيفه لوس أنجليس ليكرز عند عشرة عندما تغلب عليه 114-100، فيما أكرم لوس أنجليس كليبيرز وفادة ضيفه واشنطن ويزاردز بالفوز عليه 150-125 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، مني ليكرز بالخسارة الثالثة في 20 مباراة هذا الموسم والثانية على ملعبه "ستايبلز سنتر" بعدما سقط أمام ضيفه تورونتو رابتورز حامل اللقب 104-113 في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما كانت الخسارة الأولى أمام مضيفه وجاره لوس أنجليس كليبيرز 102-112 في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مباراته الافتتاحية للموسم.

ورد دالاس مافريكس الاعتبار لخسارته على أرضه أمام ليكرز متصدر الدوري والمنطقة الغربية 110-119 بعد التمديد في الثاني من الشهر الماضي، وألحق بـ"الملك" ليبرون جيمس ورفاقه أقسى خسارة هذا الموسم.

واستهل ليكرز المباراة جيدا وسيطر على ضيوفه الذي اكتفى نجمهم السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (20 عاما) بنقطتين من تسع رميات وثلاثية واحدة من أصل خمس محاولات. وحسم ليكرز الربع الأول بفارق خمس نقاط (30-25)، تقلص إلى ثلاث نقاط في نهاية الشوط الأول (59-62) بعدما كسب مافريكس الربع الثاني بفارق سلة واحدة (34-32).

وانتفض الضيوف أمام ناظري أسطورتهم الألماني ديرك نوفيتسكي، في الربع الثالث بتسجيلهم 35 نقطة بينها 16 نقطة وأربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة لدونسيتش مقابل 17 فقط لأصحاب الأرض، ليوسع الفارق إلى 15 نقطة (94-79)، قبل أن يصمد في الربع الأخير الذي حسمه ليكرز بفارق نقطة واحدة فقط (21-20).

وأنهى دونسيتش المباراة بـ27 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق الـ"تريبل دابل".

وقال دونسيتش "إنه فوز رائع يعني الكثير بالنسبة لنا"، مضيفا "هذا يدل على أننا يمكن أن نلعب ضد فرق كبيرة أيضًا. نحتاج فقط إلى الاستمرار في التحسن".

وأضاف البديل ديلون رايت 17 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، وكل من اللاتفي كريستابس بورزينجيس ودوايت باول 15 نقطة مع تسع متابعات للأخير، ونجحوا في التفوق على دفاع ليكرز ثالث أفضل خط دفاع في الدوري.

وتألق الثنائي جيمس وأنطوني ديفيس في صفوف ليكرز بتسجيل الأول 25 نقطة مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وتحقيق الثاني "دابل دابل" بـ27 نقطة مع 10 متابعات، بيد أنهما لم يجدا المساعدة الكافية من زملائهم الذين كان البديل أليكس كاروسو أفضلهم برصيد 10 نقاط.

وألقى ديفيس باللوم على خسارة زملائه للكثير من المتابعات، وقال "لقد هزمنا أنفسنا بسبب ضعفنا في المتابعات، لذلك نعرف ما يتعين علينا القيام به بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

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- فوز كاسح لكليبيرز -

وأكرم لوس أنجليس كليبيرز وفادة ضيفه واشنطن ويزاردز عندما سحقه 150-125، ليستعيد توازنه بعد خسارته امام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 97-107 السبت.

وتخطى النجمان الوافدان حديثا إلى صفوف كليبيرز حاجز 30 نقطة، حيث سجل الأول 34 نقطة والثاني 31 نقطة، وأضاف البديلان مونتريزل هاريل ولو وليامس 23 و22 نقطة على التوالي، فيما برز الياباني البينيني الأصل روي هاتشيمورا وبرادلي بيل والبديل ديفيس بيرتانس في صفوف الخاسر بتسجيلهم 30 و23 و20 نقطة على التوالي.

وهو الفوز الثاني عشر لكليبيرز في 13 مباراة على أرضه (خسر مباراة واحدة أمام ميلووكي باكس 124-129) في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والخامس عشر في 21 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث في المنطقة الغربية خلف جارخ ليكرز ودنفر ناغتس.

وبدوره حقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزا كبيرا على ضيفه يوتا جاز 130-110 في مباراة تم خلالها تسجيل رقمين قياسيين.

وأنهى تورونتو الشوط الأول متقدما بفارق 40 نقطة (77-73)، وهو أكبر فارق من النقاط ينهي به الفريق الكندي شوطا أول في إحدى مبارياته في تاريخ الدوري، كما هو أكبر فارق من النقاط يتخلف به يوتا جاز في شوط أول في تاريخه في الدوري.

ويدين حامل اللقب بفوزه الخامس عشر في 19 مباراة والتاسع على التوالي أرضه منذ بداية الموسم (رقم قياسي للنادي دون خسارة على الأرض)، إلى نجمه الكاميروني باسكال سياكام صاحب 35 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة وفريد فانفليت الذي سجل 21 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

في المقابل، مني يوتا جاز بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة المتتالية خارج قواعده، وسيخوض مباراة خامسة خارج الديار الثلاثاء ضد مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وقاد جايسون تاتوم وجايلين براون فريقهما بوسطن سلتيكس الى الفوز على مضيفه نيويورك نيكس 113-104، بتسجيل الاول لـ30 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وست متابعات، والثاني لـ28 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على غولدن ستايت ووريرز 100-96، وديترويت بيستونز على سان أنتونيو سبيرز 132-98، فيما خسر نيو أورليانز بيليكانز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 104-107، وبروكلين نتس أمام ميامي هيت 106-109، ومينيسوتا تمبروولفز أمام ممفيس غريزليز 107-115.