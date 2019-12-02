شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يسحق بيلا برباعية ويصعد لدور الـ 16 بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ16 بكأس مصر بعد فوزه على بيلا برباعية نظيفة.

سجل أهداف دجلة كل من محمد رضا فى الدقيقة17 من أحداث الشوط الأول، ورفيق كابو فى الدقيقة 37، بينما أحرز الهدف الثالث عبد الكبير الوادى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وعمرو صالح فى الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع ، فى اللقاء الذى يديره الحكم مصطفى شهدى.

وشهد الشوط الثانى إهدار الكثير من الفرص من لاعبى دجلة ، كانت كفيلة بتحويل المباراة إلى مهرجان اهداف، إلا أن العارضة و تصدى ابراهيم الجرايحى حارس بيلا لها ، حال دون ذلك .

كان بيلا قد وصل لدور الـ 32 بعد الفوز على بلطيم بهدف دون رد ثم على شباب سنورس بهدفين دون رد فى الأدوار السابقة من البطولة المحلية .

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