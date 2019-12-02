شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تغادر مطار قرطاج بتونس فى طريق العودة للقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة نادى المصرى البورسعيدى مطار قرطاج الدولى، بالعاصمة التونسية، فى طريق العودة إلى القاهرة عقب الفوز على بطل موريتانيا فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أغلق الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدى، بقيادة إيهاب جلال، صفحة مباراته مع نواذيبو بطل موريتانيا التى أقيمت مساء أمس الأحد على استاد شيخا ولد بيديا فى نواكشوط، بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق المصرى البورسعيدى إلى القاهرة اليوم الاثنين، لتبدأ الاستعداد مباشرة لمواجهة قنا بدور الـ32 لكأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، نظراً لضيق الوقت.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

ونجح المصرى البورسعيدى فى حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما أقصى نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين.













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