سوبر كورة .. "الكور الناقصة" على رأس 5 أشياء أغضبت ميودراج من الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وانتهت رحلة الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بعد قرار مجلس الإدارة بفسخ التعاقد بين الطرفين عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الدوري . Advertisements وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "سوبر كورة" ، هناك 5 أشياء أغضب ميودراج من إدارة الاسماعيلى لاسيما أن المدرب الصربى صارح الادارة بها ولكنها تجاهلتها . لمعرفة الأشياء أغضبت ميودراج من الإسماعيلى عبر سوبر كورة.. من هنا

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