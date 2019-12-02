شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها إقالة ميودراج من تدريب الإسماعيلى، وتولى ادهم السلحدار المهمة الفنية بدلا منه، وفوزدجلة على بيلا فى كأس مصر بثلاثية.

حمدي النقاز يؤكد: فسخ عقدى من الزمالك قانونى.. وهذا موقفى من النادى

أكد التونسى حمدى النقاز ، الظهير الأيمن للزمالك ، أن فسخ عقده فى الأبيض قانونى لإرساله خطاباً إلى النادى عبر محاميه يوم 12 من شهر نوفمبر الماضى، ويتضمن منح الزمالك مهلة 15 يوماً لسداد مستحقاته أو يتم فسخ التعاقد.

سمير عثمان: الاختيارات غير المناسبة سبب أخطاء التحكيم الأفريقى

أرجع الحكم الدولى المصرى السابق سمير محمود عثمان الأخطاء التحكيمية العديدة التى يسقط فيها الحكام خلال مباريات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية، إلى سوء الاختيار من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف، تعقيباً على الأخطاء التى شهدتها مباراة النادى المصري فى كأس الكونفدرالية، ومباراة الأهلي فى دورى الأبطال.

الأهلي يستفسر عن موقف نيدفيد لتدعيم الوسط بعد إصابة فتحى

استفسر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، من خالد محمود طبيب الفريق عن موقف كريم نيدفيد لاعب الوسط، تمهيداً للاستعانة به فى المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إصابة حمدى فتحى والتى تحتاج لفترة علاج طويلة.

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كارتيرون مرشح لتدريب الزمالك حال رحيل ميتشو

رشح وكلاء لاعبين عدداً من المدربين على مجلس إدارة الزمالك ، من بينهم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للأهلى، فى ظل ما يتردد أن مجلس إدارة الزمالك سيعلن عن مصير الصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للفريق بعد النتائج المخيبة للآمال.

الإسماعيلى يعلن رسمياً فسخ التعاقد مع ميودراج ومساعديه بالتراضى

أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عبر الموقع الرسمى للنادى، فسخ التعاقد بالتراضى مع الجهاز الفنى الصربى للفريق الذى يضم ميودراج يسيتش المدير الفنى ومعاونيه سيرديان المدرب المساعد وبويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال

اتحاد الكرة يصرف مكافأة شهرين للموظفين بعد تأهل المنتخب الأولمبى لطوكيو 2020

صرفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجناينى، راتب شهرين مكافأة للموظفين بعد فوز منتخب مصر الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

نهاية الشوط الأول.. دجلة يتقدم على بيلا بثلاثية نظيفة فى كأس مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة وادى دجلة وبيلا فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر على ملعب بتروسبورت بتقدم الفريق الدجلاوى بثلاثية نظيفة، سجلها محمد رضا فى الدقيقة17 من أحداث المباراة، ورفيق كابو فى الدقيقة 37، بينما أحرز الهدف الثالث عبد الكبير الوادى فى الدقيقة 43 من ركلة جزاء، فى اللقاء الذى يديره الحكم أشرف شهدى.