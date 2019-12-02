شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد "أوباما" الـ24 قبل لقاء الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم يوسف أوباما مهاجم الزمالك، عامه الـ24، وقام اللاعب بالاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابه على موقع "انستجرام" بعد رسائل التهنئة التى وصلت إليه من متابعيه.

كما حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد "أوباما" بمنشور عبر الصفحة فى موقع "فيس بوك"، جاء كالتالى:"عيد ميلاد سَعيد للاعبنا يوسف "أوباما" يَتم اليوم عامه الرابع و العشرين".

وحقق أوباما مع الزمالك، بطولة الدورى فى موسم 2014 / 2015 بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية ويرتبط الزمالك بمواجهة الشرقية، بعد غد الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 لكأس مصر.