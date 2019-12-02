سوبر كورة.. يكشف سببا مثيرا وراء رحيل محمد عمر عن "صحم" العمانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة جيدة لفريق صحم العماني هذا الموسم تحت قيادة المدرب المصري المخضرم محمد عمر، حيث ينافس الفريق حالياً على صدارة جدول الترتيب رغم ضعف إمكانيات النادى مقارنة بباقي الأندية. وعلى عكس التيار وبالرغم من النتائج الجيدة تقدم محمد عمر باستقالة عن تدريب صحم العماني. Advertisements ويستعد نادى صحم العمانى لمواجهة نظيره النصر في مجمع صحار الجمعة المقبلة في دور الـ 16 لكأس جلالالة السلطان قابوس بن سعيد لمعرفة سبب رحيل محمد عمر عن صحم العماني عبر سوبر كورة.. من هنا

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