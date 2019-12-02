شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر عن موقف نيدفيد لتدعيم الوسط بعد إصابة فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، من خالد محمود طبيب الفريق عن موقف كريم نيدفيد لاعب الوسط، تمهيداً للاستعانة به فى المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إصابة حمدى فتحى والتى تحتاج لفترة علاج طويلة.

وطلب فايلر تجهيز كريم نيدفيد نظراً للحاجة إليه على المستوى الفنى فى الفترة الحالية، فى الوقت الذى أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب لن يكون جاهزاً قبل شهر يناير المقبل بعد تجدد رشح ركبته خلال الأيام الماضية.