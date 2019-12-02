سوبر كورة.. يكشف مفاجأة كبرى .. البلايلي وكينو على أبواب الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرمصدر مطلع داخل جهاز الكرة الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل تخص ملف الصفقات الشتوية التي من المنتظر أن يبرمها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية. وكشف المصدر أن إدارة الأهلي عرضت الثنائي الجزائري يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي والبرازيلي كينو جناح الجزيرة الإماراتي المعار من بيراميدز، على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاحمر. لمعرفة رأى فايلر البلايلي وكينو عبر سوبر كورة .. من هنا

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