شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مظلوم".. أول تعليق لميودراج بعد إقالته من تدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ميودراج يرى أنه تعرض لظلم شديد لأنه لم يبدأ مشواره مع الفريق بوقت كاف قبل انطلاق الموسم، فضلا عن عدم امتلاك الإسماعيلى لاعبين مميزين فى ظل قيمة النادى الكبيرة وجماهيره، بالإضافة لنجاحه فى قيادة الدراويش للتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية رغم قلة الإمكانيات ولكن هذه الإنجازات لم تشفع له لدى الإدارة.
وأضاف المصدر، ميودراج يرى أن الدوري المصرى قوى للغاية ولكن اسم الإسماعيلى الكبير يستحق لاعبين أفضل من المتواجدين، لاسيما أنه طالب مجلس الإدارة بالاستغناء عن بعض اللاعبين لعدم الحاجة لجهودهم ولكن الإدارة رفضت مطالبه، الأمر الذى أغضب المدرب الصربى الذى يرى أن كثرة اللاعبين غير مفيدة، لاسيما أن كانت إمكانياتهم متواضعة، كما طلب التعاقد مع 5 لاعبين ولكن الادارة أبلغته بالموافقة على جلب لاعبان فقط فى الميركاتو الشتوى.
وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .
بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد
وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .
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