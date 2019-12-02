وادي دجلة يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر على حساب بيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز فريق وادي دجلة على نظيره بيلا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب بتروسبورت بدور الـ 32 لكأس مصر.

وتقدم محمد رضا بوبو لوادي دجلة في الدقيقة 17، قبل أن يضيف رفيق كابو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

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وسجل عبد الكبير الوادي الهدف الثالث لفريق دجلة من ركلة جزاء في الدقيقة 44، بعدها أضاع مصطفى كشري ركلة جزاء لبيلا في الدقيقة 55.

واختتم أهداف وادي دجلة اللاعب عمرو صالح في الدقيقة 90، ليحقق فريقه انتصارا عريضا ويضمن التأهل للدور المقبل.

وبتلك النتيجة تأهل وادي دجلة لدور الـ 16 بكأس مصر وينتظر الفائز من مواجهة اف سي مصر والجونة.