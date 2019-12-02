ماذا تقول لائحة "فيفا" في أزمة حمدي النقاز والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ايمن جلبرتو

قرر التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن لنادي الزمالك، فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد، وأعلن ذلك فجر اليوم الإثنين.

وكان محامي حمدي النقاز قد صرح لـ"يلا كورة" بأن اللاعب سوف يقوم بتقديم شكوى في الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحفظ حقوقه.

وكتب النقاز في رسالته لجماهير نادي الزمالك، أنه لم يحصل على راتبه لمدة 3 أشهر، وهذا هو سبب قيامه بفسخ التعاقد من طرف واحد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اجرى عدد من التعديلات على اللوائح الخاصة بتنظيم التعاملات المادية بين اللاعب والنادي، وكذلك بين الأندية وبعضها.

Advertisements

واستهدف "فيفا" في الفترة الأخيرة مزيد من الحفاظ على حقوق الجميع وأن تعمل الأندية بشكل دائم على توفيق اوضاعها والإيفاء بكل الالتزامات.

واستند حمدي النقاز، في قراره، على لائحة "فيفا" التي تنص على التالي:

في حالة فشل النادي بشكل غير قانوني في دفع مستحقات اللاعب لمدة شهرين على الأقل من تاريخ الاستحقاق، يتم اعتبار أن اللاعب لديه سبب وجيه في انهاء التعاقد مع النادي، بشرط أن يكون قد خاطب النادي ومنحهم مهلة لمدة 15 يوما للإمتثال للإلتزامات المالية.

فيما يخص أي رواتب تخص اللاعب ولا تُستحق على أساس شهري، يتم النظر في قيمة تعادل شهرين، ويعتبر عدم دفع المبلغ المساوي لشهرين على الأقل، سببا عادلا للاعب من أجل فسخ عقده.