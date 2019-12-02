رسميًا.. الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع مديره الفني ميودراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

فسخ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان التعاقد بالتراضى مع الجهاز الفنى الصربي لفريقه الذى يضم ميودراج يسيتش المدير الفنى ومعاونيه سيرديان المدرب المساعد وبويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال.

يأتى ذلك بعد العرض السيء الذى قدمه الفريق في مباراة الاتحاد الأخيرةح حيث انتهت بهزيمته بثلاثية نظيفة .

كما قرر المجلس اسناد المهمة الفنية لأدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد.

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مصدر مسؤول بنادي الإسماعيلي، أوضح في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الهولندي مارك فوتا، الذي سبق ودرب الفريق أحد أبرز المرشحين لتولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الإسماعيلي يحتل المركز الثاني عشر بجدول تريتب الدوري برصيد 6 نقاط بعد 5 جولات من بطولة الدوري.

يُذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قد تعاقد مع الصربي ميودراج لتدريب الفريق في أغسطس الماضي.