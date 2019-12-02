محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز فسخ اللاعب تعاقده مع الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة.
النقاز من جانبه بعث برسالة شكر لجماهير الزمالك لمساندتها: "أتمنى التوفيق لأصحابي وإخوتي"، مضيفا: " تم فسخ العقد من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية، ليس لشهر أو اثنين".
وسبق أن أحال الزمالك لاعبه للتحقيق بعد أزمة تسريب تصريحات في سبتمبر الماضي حول نفس الأزمة وهي تأخر صرف المستحقات.
ووصلت بعثة الزمالك اليوم الإثنين إلى القاهرة بعد خوض مباراة مازيمبي، والخسارة بثلاثية في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.
وانضم النقاز إلى الزمالك في يناير 2018، ليستمر مع الفريق الأبيض طوال 23 شهرًا.
ولعب النقاز طوال مسيرته مع الزمالك 65 مباراة، في مركز الظهير الأيمن؛ ليرسل ما يقارب كرة عرضية واحدة صحيحة من كل 4 كرات، حيث لعب 86 عرضية صحيحة، مقابل 233 خاطئة.
وسجل النقاز هدفا واحدًا أمام الهلال السعودي بمباراة السوبر المصري السعودي، فيما صنع 10 أهداف بمعدل صناعة هدف كل 6 مباريات، وصنع 58 فرصة بمعدل أقل من فرصة في المباراة الواحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرقام صادمة للنقاز في 23 شهرًا مع الزمالك.. عرضية صحيحة من كل 4 عرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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