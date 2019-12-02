خليفة ميتشو.. كارتيرون يعلق لمصراوي على ترشيحه لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت وريهام حمدي:

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، التعليق على أنباء دخوله دائرة المرشحين لتدريب الزمالك حال قرر مجلس الإدارة إقالة الصربي ميتشو.

وشهدت الفترة الأخيرة نتائج سلبية لنادي الزمالك تحت قيادة ميتشو، وأكد رئيس النادي مرتضى منصور، أن هناك جلسة ستجمعه بالمدرب بعد عودته من رحلة مازيمبي.

وسبق وأشار "الخليج 365" الى وجود 4 أسماء محلية مرشحة لخلافة ميتشو، وهم أسامة نبيه، وأحمد حسام "ميدو"، بجانب جهاز يضم محمد صلاح وسامي الشيشيني.

وصرح مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" أن هناك اتصالات تمت مؤخرا بين أحد مسؤولي الزمالك وكارتيرون الذي رحل مؤخرا عن تدريب الرجاء المغربي.

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وأشار المصدر الى أنه في حال قررت الإدارة إقالة ميتشو، قد يتم الاجتماع مع كارتيرون لبحث مسألة قيادته لنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال كارتيرون في تصريحات لـ"يلا كورة" "لا يمكن أن أعلق على أي مفاوضات بيني وبين الزمالك لأن الفريق لديه مدير فني في الوقت الحالي".

وأكمل "لكن الزمالك فريق كبير".

وكان كارتيرون قد سبق وتولى تدريب وادي دجلة، وعاد لمصر بعد ذلك عبر بوابة النادي الأهلي، وتأهل معه لنهائي أفريقيا لكنه خسر اللقب لصالح الترجي التونسي عام 2018.