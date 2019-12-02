وادي دجلة يكتسح بيلا برباعية ويتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر

تأهل فريق وادي دجلة لثمن نهائي كأس مصر "دور 16"، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيلا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم علىملعب بتروسبورت في إطار دور 32 بالمسابقة.
سجل ثلاثية وادي دجلة كل من عبدالكبير الوادي ورفيق كابو محمد رضا وعمرو صالحوذلك في الدقائق 17، 37، 44، 92 على نحو الترتيب.
جدير بالذكر أن وادي دجلة حقق أول انتصار له هذا الموسم في كافة البطولة، حيث أن يتذيل ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط جمعهم من ثلاث تعادلات.
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