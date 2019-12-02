ابتسام زايد تفوز بذهبية البطولة العربية للدراجات

أسفرت مسابقات اليوم للبطولة العربية للدراجات لسباق ضد الساعة آنسات لمسابقة 22 كيلو متر عن فوز بطلة مصر وأفريقيا ابتسام زايد بالميدالية الذهبية . ابتسام زايد بالميدالية الذهبية . كما حصلت لطيفة الياسين من الكويت على الميدالية الفضية ونورا الهواري بالميالية البرونزية . ونورا الهواري بالميالية البرونزية . بينما اسفرت مسابقات الشباب عن فوز أيوب السهري بالميدلية الذهبية ويوسف ذكي من مصر بالميدالية الفضية وأحمد الونان مصر بالميدالية البرونزية .

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