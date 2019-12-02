خليجي 24.. المعز علي يقود هجوم منتخب قطر أمام الإمارات

أعلن فليكس سانشيز المدير الفنى لمنتخب قطر عن التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب الإمارات والتي تقام في الرابعة ونصف عصر اليوم، على ملعب خليفة بن حمد الدولي

في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".جاء تشكيل جاء تشكيل منتخب قطر كالأتى :حراسة المرمى : سعد الشيب.خط الدفاع :بيدرو ، طارق سلمان ، عبدالكريم حسن، حسن الهيدوس.خط الوسط : أكرم عفيف، كريم بوضياف، مصعب خضر، سالم الهاجري، بوعلام خوخي.خط الهجوم : المعز على