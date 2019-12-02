أشبال المنيا يهزم شباب مغاغه بثلاثية في مباراة مثيرة

تمكن فريق كرة القدم مواليد 99 بنادي المنيا ، من تحقيق فوزا مهما، اليوم الاثنين، على فريق مركز شباب مغاغه ، بثلاثة اهداف مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات دوري المنطقة.
ورغم اقامة المباراة بملعب فريق شباب مغاغه ، ووقوع بعض المناوشات ضد لاعبي المنيا، إلا ان الفريق نجح في خطف الفوز ،وتقديم أداء قوي، وإنهاء المباراة لصالحهم، وسجل للمنيا ، اليوم الاثنين ، كل من، علاء محمد، محمد جمال، عمرو نور الدين ( هدف لكل منهم )، ليرتفع رصيد الفريق الى 10 نقاط.
ويقود فريق المنيا مواليد 99 هذا الموسم كل من ،ربيع السيد ، مديرا فنيا،د. محمد خيري ، مدرب عام ، اسماعيل مصطفى مدرب عام، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري ، مدربي حراس مرمى، د.محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي ، د. عصام طلعت .
ود. احمد عمر ، مدربي احمال ، وحازم جمال ، مدير إداري، بينما يتولى الدكتور يحي كامل ، ادارة قطاع الناشئين، وهاني صدقي ، مشرفا على القطاع من قبل مجلس الادارة.
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