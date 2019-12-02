خليجي 24.. علي مبخوت يقود تشكيل منتخب الإمارات أمام قطر

أعلن الهولندى فان مارفيك المدير الفنى لمنتخب الإمارات التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب قطر في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الخليج العربي الـ24. وجاء تشكيل الإمارات كالآتى:

حراسة المرمى : محمد الشامسي.

خط الدفاع : محمد برغش، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، الحسن صالح.

خط الوسط : طارق احمد، خلفان مبارك، عبدالله رمضان، بندر الاحبابي، اسماعيل الحمادي.

خط الهجوم : علي مبخوت.

الاحتياط : علي خصيف، يوسف جابر، جاسم يعقوب، محمد العطاس، أحمد برمان، أحمد خليل، علي صالح، سالم راشيد، ماجد سرور، خليل ابراهيم، خالد عيسي.

رمضان، بندر الاحبابي، اسماعيل الحمادي.خط الهجوم : علي مبخوت.الاحتياط : علي خصيف، يوسف جابر، جاسم يعقوب، محمد العطاس، أحمد برمان، أحمد خليل، علي صالح، سالم راشيد، ماجد سرور، خليل ابراهيم، خالد عيسي.

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