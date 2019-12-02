الترسانة يتقدم على سيراميكا كليوباترا بالشوط الأول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة في التقدم على نظيره سيراميكا كيلوباترا بهدف نظيف في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة السادسة منبطولة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.
وسجل إسلام حازم هدف الترسانة في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.
وعلى جانب آخر انتهى الشوط الأول في مباراة النصر والزرقا بتقدم النصر، بينما أنهى جمهورية شبين الشوط الأول بالتقدم على منتخب السويس لهدف نظيف، ويتقدم الداخلية على كوكاكولا بهدفين دون رد.
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