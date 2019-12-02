النصر السعودي يكشف قميص الفريق الثالث

كشف نادي النصر عن تصميم القميص الثالث للفريق للموسم الرياضي الجاري (2019- 2020) . ونشر النادي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يحمل عنوان "فارس نجد"، يظهر فيه القميص الجديد للفريق، المطرز بألوان الأبيض والأصفر والأزرق. عنوان "فارس نجد"، يظهر فيه القميص الجديد للفريق، المطرز بألوان الأبيض والأصفر والأزرق. ويستعد فريق النصر لمواجهة فريق البكيرية Advertisements على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز الجمعة 6 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين . على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز الجمعة 6 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين . يحتل نادي النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٠ نقطة.

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