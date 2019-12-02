النصر السعودي يكشف قميص الفريق الثالث

كشف نادي النصر عن تصميم القميص الثالث للفريق للموسم الرياضي الجاري (2019- 2020) .
ونشر النادي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يحملعنوان "فارس نجد"، يظهر فيه القميص الجديد للفريق، المطرز بألوان الأبيض والأصفر والأزرق.
ويستعد فريق النصر لمواجهة فريق البكيرية
يحتل نادي النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٠ نقطة.
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