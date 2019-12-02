تشكيل مباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي 24

أعلن الإسباني سريتشكو كاتانيتش المدير الفنى لمنتخب العراق عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب اليمن في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".

وجاء تشكيل العراق كالآتى :

حراسة المرمى : فهد طالب .

خط الدفاع : مصطفى محمد، ميثم جبار، علي فائز ، ضرغام اسماعيل .

خط الوسط : محمد قاسم، صفاء هادي ، محمد رضا حسن حمود، علاء عبد الزهرة.

خط الهجوم : علاء عباس . كما أعلن سامى حسن المدير الفنى للمنتخب اليمني عن التشيكلة الأساسية لمواجهة العراق وجاءت كالآتى : حراسة المرمى : محمد عياش. Advertisements خط الدفاع : علاء نعمان، مدير عبد ربه، أحمد الصادق، محمد بقشان. خط الوسط : عبدالواسع المطري، عماد منصور، ناصر محمدوه، عمر الداحي، أحمد السروري. خط الهجوم : ايمن الهاجري.

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