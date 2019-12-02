اللجنة الخماسية تصرف راتب شهرين لموظفي اتحاد الكرة بعد التأهل للأولمبياد

تسلم موظفو اتحاد الكرة، راتب شهرين مكافأة من اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، بمناسبة صعود المنتخب الأولمبي لأوليمبياد طوكيو. وكان شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي تلقى دعوة لحضور قرعة الاوليمبياد في شهر أبريل 2020 من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ". القدم " الفيفا ". كان المنتخب نجح في الفوز أيضا ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد التغلب على كوت ديفوار بهدفين لهدف في النهائي.

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