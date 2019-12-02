كأس مصر.. وادي دجلة يتقدم بثلاثية على بيلا في الشوط الأول

أنهى فريق وداي دجلة الشوط الأول متقدما على نظيره بيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور 32 بكأس مصر.

سجل محمد رضا هدف وادي دجلة في

الدقيقة 17 ثم أضاف رفيق كابو الهدف الثاني في الدقيقة 37 ثم اختتم عبدالكبير الوادي في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول.

ويخوض اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، مباراة فريق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خالد وليد.

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خط الدفاع: عمرو صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، محمد رضا.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، أحمد حسن، رفيق كابو.