اونلاين | يلا شوت| مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش قطر YOUTUBE ONLINE

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* مشاهدة مباراة قطر والإمارات :

يلا شوت بث مباشر قطر والإمارات كورة انلاين، مباراة قطر والإمارات بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة قطر والإمارات في دور المجموعات في بطولة خليجي 24 رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة قطر والإمارات كورة ستريم.

حقق المنتخب القطري الفوز الأول له في دور المجموعات بعد تغلبه على المنخب اليمني في الجولة الثانية بسداسية نظيفة ليجدد آماله مرة أخرى في التأهل بعد أن كان قد خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر، تعرض المنتخب الإماراتي للخسارة على يد المنتخب العراقي ولكنه كان حقق الفوز في الجولة الأولى على اليمن بثلاثية نظيفة لذا ستكون الأفضلية للمنتخب العنابي في الجولة الأخيرة إذا انتهت المباراة بالتعادل بسبب فارق الأهداف.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن تخوض قطر المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : سعد الشيب

خط الدفاع : طارق سلمان وبيدرو ميجيل وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن

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خط الوسط : سالم الهاجري تعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف

خط الهجوم : حسن الهيدوس وإسماعيل محمد والمعز علي

أما تشكيل الإمارات فمن المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشامسي

خط الدفاع : خليفة الحمادي وحمدان الكمالي ويوسف جابر ومحمد برغش

خط الوسط : طارق أحمد وخلفان مبارك وعبد الله رمضان

خط الهجوم : علي مبخوت وبندر الأحبابي وجاسم يعقوب

* يلا شوت بث مباشر مباراة قطر والإمارات :

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