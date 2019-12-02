اونلاين | «كورة لايف » مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الامارات PLUS

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يستقبل ملعب خليفة مباراة قوية اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24 بين منتخب قطر صاحب الأرض ومستضيف البطولة ونظيره منتخب الإمارات، فى مباراة حاسمة للصعود للدور نصف نهائي.

وتقام المواجهة على ملعب خليفة مباراة قطر والإمارات اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش، كورة بلس يلا شوت قطر والإمارات ، بث مباشر مباراة قطر والإمارات في خليجي 24، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة قطر والإمارات ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة قطر والإمارات بث مباشر

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كورة بلس يلا شوت قطر والإمارات ، بث مباشر مباراة قطر والإمارات في خليجي 24، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة قطر والإمارات ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة قطر والإمارات بث مباشر فيما يترقب عشاق كرة القدم العربية مباراة قوية اليوم وحاسمة للصعود لنصف نهائي بطولة خليجى 24 بين منتخب قطر والإمارات، فى لقاء سيقام على ملعب خليفة فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس المفتوحه وقناة beIN Sport HD المفتوحة.

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