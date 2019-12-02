رياضة | موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

تحدث التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك عن موقف مواطنه فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء حول الرحيل عن الفريق وفسخ التعاقد.



وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك اليوم الإثنين بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ 4 شهور وهو ما دفعه لتقديم شكوى وفسخ التعاقد.

وقال بن ميم، في تصريحات إذاعية: "علاقتي جيدة مع فرجاني ساسي، ولكنني لست المحامي الخاص.. اللاعب لم يطلب يطلب مني التقدم بشكوى للفيفا لفسخ عقده مع الزمالك".

وأشار إلى أن النقاز قرر فسخ عقده مع الزمالك، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، في الفترة الماضية مؤكدًا أن اللاعب أصبح ليس على ذمة النادي الأبيض.