رياضة | موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك اليوم الإثنين بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة منذ 4 شهور وهو ما دفعه لتقديم شكوى وفسخ التعاقد.
وقال بن ميم، في تصريحات إذاعية: "علاقتي جيدة مع فرجاني ساسي، ولكنني لست المحامي الخاص.. اللاعب لم يطلب يطلب مني التقدم بشكوى للفيفا لفسخ عقده مع الزمالك".
وأشار إلى أن النقاز قرر فسخ عقده مع الزمالك، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، في الفترة الماضية مؤكدًا أن اللاعب أصبح ليس على ذمة النادي الأبيض.
كان التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أعلن عن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك بسبب عدم سداد النادي مستحقاته المتأخرة والتي تقدر براتب 4 أشهر.
وأكد النقاز في تصريح نشره عبر موقع إنستجرام قائلا:"تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لاصحابي وأخواتي".
وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تاخر سداد مستحقاته.