رياضة | رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك عن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بعد عدم أخذ مستحقاته المالية لمدة ثلاثة أشهر متتالية مما جعله ينهي فترته مع ناديه.

- هروب حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع الزمالك

وكان اللاعب قد كتب أمس الأحد، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا:" تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وذلك لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر او اثنين، أشكر الجماهير الكبيرة على مساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتي".

- النقاز يخرج عن صمته ويعلق على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

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ومن خلال موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" كتب مشجع للناي اهلاوي هنفتقدك في الملعب وقام بوضع لقطة ترقيصة حسين الشحات له في مباراة السوبر المصري التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية ، فكان رد حمدي النقاز غريب بعض الشئ وقام بوضعها عبر الأستوري الخاص به وقام بوضع " قلب ".

- ماذا قدم حمدي النقاز مع الزمالك

ومنذ إنضمام الظهير التونسي حمدي النقاز لنادي الزمالك فى يناير عام 2018 وحجز اللاعب مكان أساسي فى صفوف الفريق وشارك خلال مباريات الزمالم وتحت قيادة المدربين الذى تولوا الفريق بصفة أساسية.

وشارك حمدي النقاز مع الزمالك خلال الفترة الذى قضاها فى 47 مباراة كان أخرهم أمام نادي مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى اللقاء الذى خسره الزمالك بثلاثيه دون رد.