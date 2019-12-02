رياضة | عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للصربي ميتشو المدير الفني الحالي.

ويرغب مسئولو الزمالك في رحيل ميتشو بعد الخسارة الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات البطولة الافريقية.

وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع كارتيرون لخلافة ميتشو في تدريب الفريق وتوصلوا لاتفاق نهائي معه على كل تفاصيل التعاقد ولم يتبقى سوى التوقيع.

ومن المنتظر وصول كارتيرون إلى القاهرة لتوقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عن توليه المسئولية الفنية للفريق.

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وكان التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أعلن عن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك بسبب عدم سداد النادي مستحقاته المتأخرة والتي تقدر براتب 4 أشهر.

وأكد النقاز في تصريح نشره عبر موقع إنستجرام قائلا:"تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو اثنين وأشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لاصحابي وأخواتي". وكان المحامي الخاص بالنقاز تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لفسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب تاخر سداد مستحقاته.

وعادت بعثة الزمالك فجر اليوم الإثنين من القاهرة قادمة من الكونغو بعد الخسارة من مازيمبي بثلاثية نظيفة في المواجهة الأخيرة.

ويصل قيمة الشرط الجزائي للمدرب إلى 3 شهور لكن الإدارة ترفض منحه قيمة المبلغ كاملًا بما يصل إلى 300 ألف دولار ويرغبون في منحه 100 ألف دولار فقط.