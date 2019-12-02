رياضة | مالية كفر الزيات ضد بلدية المحلة في ديربي الغربية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالية كفر الزيات ضد بلدية المحلة في ديربي الغربية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق بلدية المحلة بقيادة رضا عبدالعال ضيفا ثقيلا علي مالية كفر الزيات الذي يقوده أيمن مجدي فنيا، غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

يخوض مالية كفر الزيات المباراة، متعثرا في المركز الأخير برصيد نقطتين جمعهما من التعادل علي ملعبه مع غزل المحلة في افتتاح الدوري، والتعادل مع دمنهور خارج أرضه بالجولة الرابعة بهدف لكل فريق.

ويسعي أيمن مجدي المدير الفني للفوز وإنتزاع الثلاث نقاط، مستغلا عاملي الملعب والجمهور، لرفع معنويات الفريق بعد الخسارة في 5 مباريات، حيث لم يحقق الفريق الفوز حتي الأن في أي مباراة، رغبة منه في عدم استمرار المرحلة السلبية التي يعيشها الفريق وتعديل الوضع.

بينما يأمل رضا عبدالعال المدير الفني لنادي بلدية المحلة في مواصلة إنتصاراته، حيث تولي الإدارة الفنية للفريق بالجولة الخامسة أمام بيلا خارج ملعبه وحقق الفوز بهدف نظيف، وفاز علي الأوليمبي بالجولة السادسة بنفس النتيجة، مما يدخل مباراة المالية بمعنويات مرتفعة لإقتناص الثلاث نقاط.

ويدخل البلدية المباراة في المركز السابع برصيد 8 نقاط، جمعهما من تعادلين وهزيمتين و2 فوز، حيث تعادل مع دمنهور في افتتاحية الدوري بهدف لكل منهما، ثم تلقي هزيمة من الرجاء بثنائية مقابل هدف، وخسر من أبو قير بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المنصورة، وحقق فوزين متتاليين علي كلا من بيلا والأوليمبي بنفس النتيجة 'هدف' نظيف.

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يذكر أن مجلس إدارة بلدية المحلة قد صرف مستحقات فوز اللاعبين في المباراة الماضية اليوم لتحفيزهم للفوز غدا مواصلة زحفهم لقمة المجموعة.

- هدافو الفريقان

سجل هدفي مالية كفر الزيات، أحمد البيلي في مرمي دكرنس، وأحمد بسيوني في مرمي دمنهور، بينما سجل البلدية 6 أهداف عن طريق محمود كشلط في مرمي دمنهور، واسلام فتحي في مرمي الرجاء، ومحمود شهاب في مرمي أبوقير للأسمدة، وعمرو مصطفي أمام المنصورة،ومحمد عبدالله حكا أمام بيلا هدف، ونفس اللاعب في مرمي الأوليمبي.

-ترتيب المجموعة:-

1- الرجاء 12 نقطة

2- فاركو 12 نقطة

3- دكرنس 11 نقطة

4- دمنهور 11 نقطة

5- غزل المحلة 11 نقطة

6- أبو قير 9 نقاط

7- بلدية المحلة 8 نقاط

8- المنصورة 7 نقاط

9- الحمام 4 نقاط

10- الأوليمبي 4 نقاط

11-بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين