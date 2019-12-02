رياضة | رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير حكم مواجهة الأهلي أمام الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام المباراة إلى الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم بدلًا من مواطنه الدولي مصطفي غربال، بسبب انشغال الأخير بالتجهيز لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجارى فى قطر .

وكان كاف اختار مصطفى غربال للمشاركة فى كأس العالم للأندية المقبل على جهاد جريشة الحكم الدولي المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة جديدة بعد انتهاء مباراته الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تلقى هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من" الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي".

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واستأنف الفريق تدريباته ظهر أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويطمح المارد الأحمر لتحقيق الفوز على بني سويف، سعيًا منه لإحراز لقب بطولة كأس مصر، والتي خرج منها النسخة الماضية على يد بيراميدز سبورت، في نصف نهائي البطولة.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق الهلال السوداني، فوزًا هامًا على ملعبه بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب نفس الجولة.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد عن النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يقبع الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط.