رياضة | عاجل.. أكرم عفيف يتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أكرم عفيف يتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتويج أكرم عفيف نجم السد القطري والفائز من منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2019 بجائزة أفضل لاعب آسيوي ليخلف بذلك مواطنه وزميله عبد الكريم حسن.

وساهم أكرم عفيف في فوز منتخب قطر ببطولة كاس آسيا التي جرت أوائل السنة الحالية في الإمارات، كما لعب دوراً مؤثراً في وصول فريقه السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال البطولة التي توج بها الهلال السعودي.

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وجاء إعلان اسم أكرم عفيف كأفضل لاعب في آسيا لسنة 2019 خلال حفل للاتحاد الآسيوي أقيم في هونج كونج ليخلف مواطنه عبد الكريم حسن ويبقي الجائزة بحوزة النجوم العرب بداية من 2014 حين نالها السعودي ناصر الشمراني وتلاه الإماراتيان أحمد خليل 2015 وعمر عبد الرحمن 2016 ومن ثم السوري عمر خريبين 2017.

وتفوق أكرم عفيف على حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند حارس بيرسبوليس والمدافع الياباني تومواكي ماكينو نجم أوراوا.