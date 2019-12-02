رياضة | ميسي وتير شتيجن الثنائي الخارق لفالفيردي

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تمكن ليونيل ميسي من الفوز على برشلونة في ملعب استاد واندا متروبوليتانو مساء الأحد بهدف متأخر ، حيث قدم مثالاً آخر له على تسوية مباريات الكاتالونيين.

لقد فعل ذلك مع واحدة من مسرحياته المفضلة. أخذ الكرة من أعماق ، القيادة إلى حافة المنطقة ، ولعب واحد واثنين ثم الانتهاء كلاسيكي له.

يتمتع الأرجنتيني بضمان مدى الحياة لمدة 15 عامًا ، وسيحصل يوم الاثنين على جائزة الكرة الذهبية السادسة.

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يحب ليو جمع الجوائز من خلف الأهداف الفائزة في المباراة. لكن من جانب ميسي ، يكون برشلونة بطلاً أكثر صامتة.

مارك أندريه تير شتيجن هائل وأظهر ذلك مرة أخرى في مدريد وكان الألماني هو المفتاح في واندا مع محطتين كبيرتين في الشوط الأول.

لقد رأينا هذا الموسم بالفعل أيضًا ، مع أوضح الحالات التي ظهرت في فريق بوروسيا دورتموند. وكان برشلونا الاعتماد على كليهما واضحًا في أتلتيكو.

أوقفهم تير شتيجن وأوقفهم ميسي لا يمكنك إخراج أي شيء من لاعبين مثل لويس سواريز المهمين بشكل واضح ، لكن ميسي و شتيجن من كوكب آخر.