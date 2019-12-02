رياضة | اسمان جديدان يدخلان ترشيحات تدريب الزمالك

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دخل أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي المقاصة وأسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق دائرة المرشحين لتدريب نادي الزمالك خلفًا للصربي ميتشو المرجح إقالته مساء اليوم.

وأجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة اتصالات بأحمد حسام ميدو لمعرفة موقفه من تدريب القلعة البيضاء.

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى على إقالة ميتشو من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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ويحاول الزمالك تخفيض الشرط الجزائي للمدرب ميتشو بحصول على شهر واحد بدلًا من 3 شهور منصوص عليها في عقده أي يحصل على 100 ألف دولار فقط بدلًا من 300.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه بعض الأصوات تعارض إقالة ميتشو وتطالب بمنحه فرصة أخرى من منطلق تعاطف اللاعبين وتضامنهم معهم.