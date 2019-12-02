رياضة | قائدة الأهلي : لا أهتم بالالقاب الفردية وأحلم بالتتويج بالبطولة الإفريقية ومنافسينا بمثابة الخصم المجهول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائدة الأهلي : لا أهتم بالالقاب الفردية وأحلم بالتتويج بالبطولة الإفريقية ومنافسينا بمثابة الخصم المجهول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية "سيدات" في الفترة بين السادس وحتى الخامس عشر من ديسمبر القادم في القاهرة بمشاركة الأهلي وسبورتنج من مصر بجانب عشرة فرق أخرى.

وتتحدث دينا عمرو، قائدة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة عن المسابقة، التي يشارك فيها المارد الأحمر للمرة الأولى، وعن الصعوبات التي تواجه اللاعبات والمنافسين المجهولين.

في البداية كيف تري تنظيم البطولة على أرض مصر؟ خاصة وأنها المشاركة الأولى لكم في بطولة إفريقيا للسيدات؟

تنظيم البطولة على أرض مصر سيعطينا دفعة إيجابية كبيرة جدا خاصة وأنها أول مرة تحدث في تاريخ النادي الأهلي سيدات أن يشارك في بطولة افريقيا، وبالطبع تواجد الجمهور على أرضنا سيمنحنا قوة أكبر كما حدث معنا السنة الماضية في البطولة العربية وسيكون هذا دافع قوي لنا.

كيف تستعدوا حاليا للبطولة الإفريقية؟

في الواقع كنا ننتظر حتى ننتهي من مباراة سموحة التي أقيمت يوم الجمعة، لأنها كانت مباراة مهمة جدًا وأوصلتنا لنهائي بطولة المرتبط، فلم نتمكن من الاستعداد المبكر للبطولة الإفريقية، وحاليًا بدأنا صفحة البطولة الإفريقية، ونبدأ الاستعدادات غدًا الأثنين بعقد اجتماع للتخطيط لفترة معسكر البطولة، التي نشعر جميعًا بالسعادة لآننا اخيرا سنشارك بها وسنبذل كل جهد حتى نصل للمركز الأول في البطولة إن شاء الله .

ما الخطوات التي اتخذتوها للتغلب على نقص الخبرات في مشاركتكم لأول مرة في البطولة؟

كنا نعمل بشكل قوي منذ فترة في التدريبات حتى نعتاد على طرق لعب الفرق الإفريقية، بالإضافة إلى ذلك لإإن معظم لاعبات الفريق شارك في افريقيا من قبل ولكن مع المنتخب، فلدينا حجم خبرات لا بأس به.

دائمًا ما نسمع أن اللياقة البدنية سلاح في يد الأندية الإفريقية.. فكيف تخططوا للتفوق؟

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أعتقد أننا نتميز عنهم بأننا اذكى منهم إلى جانب أن المحترفة الجديدة ستكون إضافة قوية جدًا لنا مع المحترفة المتواجدة معنا، وهذا سيشكل فرق كبير للفريق، وعن اللياقة، فنحن لدينا لياقة عالية بسبب الاستعدادات القوية التي نخوضها ولكن الفارق الوحيد مع الفرق الإفريقية سيكون جسمانيًا.

ما اللقب الفردي الذي تطمحي في تحقيقه بالبطولة الإفريقية؟

الهدف الأول بالنسبة لي هو أن نفوز بالبطولة، فأنا لا أفكر في ألقاب فردية إطلاقًا، ولكن كل ما يشغل عقلي هو أن نحقق البطولة للمرة الأولى خاصة وأن عيد مولدي سيكون أخر يوم في البطولة، فأتمنى أن أحتفل بالتتويج ببطولة إفريقيا يوم مولدي.

من هي أكثر لاعبة تتمني مواجهتها في البطولة؟

صراحةً، نحن أول مرة نواجه هذه الفرق، ولا نعرف عنهم الكثير أو عن لاعبيهم حتى الآن، فهم مازالوا بمثابة الخصم المجهول بالنسبة لنا، ولكننا سنبدأ نتعرف عليهم حينما نبدأ الاستعداد لهم وسنقوم مشاهدة مبارياتهم في الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن الأمور مبهمة.

ما تحديات أن تحملي شارة قيادة الفريق؟ وكيف تجهزي اللاعبات قبل البطولات الهامة؟

شارة القيادة أمر صعب جدًا، خاصة في فريق كبير مثل النادي الأهلي، فدائمًا ما تكن مضطر أن تضحي قليلا حتى وإن كنت مضغوط حتى لا تنقل انطباعات سيئة للاعبات لأنك مصدر الثقة والثبات بالنسبة لهم، ودوري هو دعم اللاعبات اذا كانوا أقل من مستواهم وتحفيزهم حتى نحقق النتائج المطلوبة، لأني الاقرب للاعيبة حتى أكثر من المدير الفني، وهي مش حاجة سهلة خالص .

ما الرسالة التي تودي أن توجهيها لجماهير الأهلي المهتمة بالبطولة؟

نحن نحتاج لكم وننتظر دعمكم ومساندتكم وأن تقفوا في ظهرنا لأننا بدونكم لن نتمكن من تحقيق أي شيء خصوصا وأننا نشارك في البطولة للمرة الأولى، ووجودها على أرضنا وبين جماهيرنا، سيمنحنا دفعة، خاصة وأنهم دائمًا مصدر قوة ودعم لنا كما حدث في البطولة العربية، التي أقيمت في مصر العام الماضي، ودعم الجماهير أوصلنا للمركز الثاني على الرغم من أننا لم نتوقع هذا النجاح، وننتظر أن يكون الحضور والدعم أكبر مثلما يحدث في مباريات كرة اليد والطائرة.