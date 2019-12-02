رياضة | مدرب دمنهور : جاهزين لمواجهة دكرنس ومستعد للعمل في غرف الملابس (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب دمنهور : جاهزين لمواجهة دكرنس ومستعد للعمل في غرف الملابس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كمال فريد مدرب فريق دمنهور الحالي علي أغلاق صفحة مباراة غزل المحلة الماضية والتركيز في مواجهة دكرنس غدا مشيرا إلي جاهزية جميع اللاعبين لهذه المباراة ووجود حالة من الروح والأصرار لدي جميع اللاعبين علي مصالحة الجماهير البحراوية في هذه المباراة

وعن قرار مجلس إدارة دمنهور بأسناده القيادة الفنية في هذه المباراة بعد رحيل الجهارالفني السابق بقيادة أحمد ساري أكد فريد أنه تحت أمر نادي دمنهور في أي منصب وانه لو طلب منه العمل كعامل غرف ملابس سيعمل فورا مشددا أن نادي دمنهور صاحب فضل كبير جدا عليه خلال مسيرته كلاعب وكمدرب وأنه يعشق جماهير دمنهور التي صناعة أسم ونجومية كمال فريد في عالم كرة القدم.

وعن قرار مجلس إدارة دمنهور بتولي خالد القماش المسئولية الفنية لدمنهور بعد مباراة دكرنس ووجوده كمساعد معه أكد فريد أن القماش أسم كبير ومدير فني متميز وسنساعد معه في الوصول بفريق دمنهور إلي أفضل مستوي متمنيا أن يكون التوفيق محالفا له، وأن يحقق حلم جماهير دمنهور بقيادة الفريق إلي الصعود لدوري الأضواء والشهرة.