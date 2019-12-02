رياضة | عاجل.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك.. ما الحقيقة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة ميتشو من تدريب الزمالك.. ما الحقيقة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى على إقالة ميتشو من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول الزمالك تخفيض الشرط الجزائي للمدرب ميتشو بحصول على شهر واحد بدلًا من 3 شهور منصوص عليها في عقده أي يحصل على 100 ألف دولار فقط بدلًا من 300.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه بعض الأصوات تعارض إقالة ميتشو وتطالب بمنحه فرصة أخرى من منطلق تعاطف اللاعبين وتضامنهم معهم.

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور رحيل ميتشو مساء اليوم إلا إذا تغلبت الأصوات المعارضة وكفة اللاعبين ونجحت في الإبقاء على المدرب