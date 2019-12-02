رياضة | مفاجأة.. مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة ميتشو في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة ميتشو في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل المدير الفني الأسبق لفريق النادي الأهلي المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون، دائرة الترشيحات لتولي المهمة الفنية في الزمالك بعد رحيل ميتشو.

وأوضحت بعض التقارير أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أشوك على الرحيل من الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل النتائج السلبية التي يقدمها مع الفريق وبعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 0-3، السبت الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد أيام من الهزيمة من إنبي بنتيجة 1-2، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

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وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة الأهلي في الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2018، ونجح في قيادته للتأهل إلى نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أفريقيا، قبل الهزيمة من الترجي التونسي ، ثم انتقل كارتيرون إلى تدريب الرجاء المغربي في يناير الماضي حتى نوفمبر الماضي، ونجح في قيادته للفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

يُذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون نجح في قيادة مازيمبي الكونغولي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في 2015، قبل أن ينتقل لتدريب العديد من الأندية في القارة السمراء.

وجاء ترشح كارتيرون فى ظل ما يتردد أن مجلس إدارة الزمالك سيتخلى عن الصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للفريق بعد المستوى الضعيف الذي يقدمه مع القلعة البيضاء.