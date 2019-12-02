شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي 24 | الكويت تواجه البحرين في مباراة الحسابات المعقدة والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يخوض المنتخب الكويتي مواجهة مصيرية أمام نظيره البحريني في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" ، حيث يعد اللقاء حاسماً لبطاقة التأهل لنصف النهائي.



مباراة الكويت ضد البحرين لقاء الحسابات المعقدة

يدخل المنتخب الكويتي مباراة البحرين وهوا في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط من فوز فى الجولة الأولى على المنتخب السعودي وخسارة في الجولة الثانية أمام المتصدر منتخب عمان ، حيث يرغب الأزرق في حصد الثلاثة نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي وعدم الدخول في حسابات التعادل ، بينما يآمل المنتخب البحريني في إحياء الآمال للتأهل للدور التالي من البطولة العربية حيث لا بديل عن الفوز أمام الكويت فالتعادل أو الهزيمة تعنى توديع البطولة.

موعد مباراة الكويت ضد البحرين

ومن المقرر أن تُقام مباراة الكويت ضد البحرين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد البحرين

وستتم إذاعة مباراة منتخب الكويت مع البحرين، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت 2” بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس، و”الكأس” بتعليق أحمد الطيب.

التكشيل المتوقع للأزرق .. المطوع أساسياً

ومن المتوقع أن يبدأ ثامر عناد، المدير الفني لمنتخب الكويت التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام البحرين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: حميد القلاف

خط الدفاع: سامي الصانع – فهد الهاجري – فهد حمود – مشاري غنام

خط الوسط: عبدالله البريكي – فهد الأنصاري – سلطان عنزي – أحمد الظفيري

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خط الهجوم: بدر المطوع – يوسف ناصر.

مباريات المنتخب الكويتي في الجولتين الأولي والثانية

وكان المنتخب الكويتي قد افتتح مباراياته في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" بالفوز على المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدف للأخضر ، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية أمام المنتخب العماني بثنائية نظيفة .

ترتيب المنتخب الكويتي في المجموعة الثانية

ويحتل منتخب الكويت المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة الخليجية برصيد 3 نقاط، فيما يأتي البحرين في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

التكشيل المتوقع لمنتخب البحرين

وعلى الجانب الآخر يطمح المنتخب البحريني بقيادة البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني في إحياء آمال التأهل لنصف النهائي حيث يُتوقع أن يبدأ البرتغالي التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام نظيره الكويت، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: حمد الدوسري

خط الدفاع: محمد عادل – أحمد بوغمار – عبدالله الهزاع – وليد الحيام

خط الوسط: محمد الحردان – محمد عبدالوهاب – عبدالوهاب المالود – سيد ضياء – محمد مرهون

خط الهجوم: تياغو أقوستو.

مباريات المنتخب البحريني في الجولتين الأولي والثانية

يذكر أن المنتخب البحريني قد تعادل سلبياً في بداية مشواره في دور المجموعات مع المنتخب العماني متصدر المجموعة الثانية ، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام المنتخب السعودي بثنائية نظيفة ليحصد الأحمر نقطة وحيدة من الجولتين ويتبقى له فرصة الفوز على المنتخب الكويتي الليلة من أجل إحياء آمال التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي.

ترتيب المنتخب البحريني

ويحتل منتخب البحرين المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة الخليجية برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي الكويت في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.