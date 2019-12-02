شكرا لقرائتكم خبر عن قبل «النقاز».. أشهر 8 لاعبين أجانب فسخوا تعاقدهم مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حمدي النقاز، الظهير الأيمن التونسي لفريق الكرة بنادي الزمالك، عن فسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، حيث قام الدولي التونسي بنشر تدوينة له عبر حسابه الشخصي بـ«انستجرام» تعلن رحيله عن القلعة البيضاء بسبب أزمة المستحقات.

وانضم النقاز للزمالك قادمًا من النجم الساحلي التونسي في يناير من عام 2018، في صفقة قام بدعمها تركي اّل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز 8 لاعبين في الزمالك قاموا بفسخ تعاقدهم مع النادي من طرف واحد قبل حمدي النقاز والرحيل عن جدرانه بسبب أزمة المستحقات المتأخرة.

1. الراحل جونيور أجوجو

المهاجم الغاني الراحل جونيور أجوجو، والذي تُوفي في سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 40 عامًا بعد معاناة مع المرض، حيث قام بفسخ تعاقده مع الزمالك بسبب أزمة المستحقات في موسم 2009 بعهد شهور قليلة من تواجده داخل صفوف الفريق، ومن ثم اللجوء للفيفا بعد رفض مجلس إدارة النادي برئاسة ممدوح عباس وقتها إنهاء الأزمة بشكل ودي.

2. حسين ياسر المحمدي

تجددت أزمة المستحقات في الزمالك في موسم 2010-2011 ليعلن القطري حسين ياسر المحمدي، الذي انضم من الأهلي للزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء بسبب تأخر مستحقاته المالية، ويخسر أبناء ميت عقبة خدماته.

3. محمد كوفي

أزمة عنيفة ضربت الزمالك بهروب الدولي البوركيني محمد كوفي عن صفوف الفريق في موسم 2015-2016 وإعلانه عدم العودة من جديد لجدران ميت عقبة بسبب عدم الحصول على كامل مستحقاته المالية، ليدخل رئيس النادي مرتضى منصور في أزمة وحرب كلامية مع اللاعب.

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4. البنيني رزاق

في صفقة أثارت ضجة كبيرة في الشارع الكروي المصري مطلع عام 2012 ، نجح الزمالك في الظفر بخدمات المهاجم البنيني رزاق أوموتيوسي، إلا أن اللاعب لم يقضي سوى شهور قليلة داخل القلعة البيضاء وأعلن رحيله وفسخ التعاقد من طرف واحد بسبب أزمة المستحقات أيضًا.

5. موندومو

وضم الزمالك الكاميروني المميز أليكسيس موندومو، نجم خط وسط فريق الأفريقي التونسي، في موسم 2012، إلا أن مسلسل فسخ التعاقد من طرف واحد تكرر وأعلن اللاعب رحيله للرائد السعودي بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته المالية المقدرة بـ 300 ألف دولار وقتها.

6. كريم الحسن

دخل الغاني كريم الحسن في أزمة طاحنة مع إدارة نادي الزمالك وقضايا عديدة لدى الفيفا بسبب أزمة مستحقاته المالية، فتعاقد معه النادي في صيف 2011 ، ولم يشارك اللاعب في أي مباراة رسمية بقميص الفريق، ليعلن النادي الأبيض الاستغناء عن خدماته بعد 6 شهور دون الحصول على مستحقاته البالغة 700 ألف دولار، لتدور أزمة عنيفة بين الطرفين حتى الشهور الأخيرة الماضية.

7. سيري دي

وأبرم الزمالك تعاقدًا مع الإيفواري سيري دي في صيف 2008، ولكن اللاعب رحل لسيون السويسري عقب شهور قليلة داخل جدران ميت عقبة، بعدما أعلن فسخ تعاقده مع النادي لأزمة المستحقات المالية المتأخرة.

8. عبدالله سيسيه

النجم البوركيني الذي صال وجال بقميص الزمالك على مدار أكثر من موسم ولُقب بـ«العقرب»، رحل عن صفوف الفريق وقام بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب أزمة مستحقاته المالية بعد الحصول على حكم من «فيفا».