كل ما تريد معرفته عن مواجهة المنتخب الوطني ضد العراق في خليجي 24

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

يسعى المنتخب اليمني لتحسين صورته في بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" أمام المنتخب العراقي بعد خسارة الجولتين الأولي والثانية أمام الإمارات وقطر.



موعد مباراة اليمن ضد العراق

يلتقي المنتخب اليمني نظيره العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24 " ، على ملعب عبدالله بن خليفة ، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن ضد العراق

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة العراق مع اليمن، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت 2” بتعليق يوسف سيف، و”الكأس ” بتعليق سمير اليعقوبي.

التشكيل المتوقع لمنتخب اليمن

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الوطني سامي النعاش، المدير الفني لمنتخب اليمن، التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد العراق، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: سالم عوض

خط الدفاع: محمد بقشان – مدير عبدربه – أحمد الصادق – علاء نعمان

خط الوسط: عماد منصور – عماد الورافي – ناصر محمدوه

خط الهجوم: عبدالواسع المطري – عمر الداحي – أحمد السروري.

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مباريات المنتخب اليمني في الجولتين الأولي والثانية

وكان المنتخب اليمني قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام المنتخب الإمراتي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى هزيمة أقسى أمام المنتخب القطري بسداسية نظيفة في الجولة الثانية ، ليضمن اليمن السعيد توديع بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين من دور المجموعات.

ترتيب المنتخب اليمني في المجموعة الأولى

ويحتل منتخب اليمن المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى من البطولة الخليجية دون نقاط، فيما يأتي منتخب العراق في الصدارة برصيد 6 نقاط.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق

وعلى الجانب الآخر ضمن المنتخب العراقي بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعد فوزين متتاليين على المنتخب القطري والإماراتي في الجولتين الأولي والثانية .

ومن المتوقع أن يبدأ السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني لمنتخب العراق التشكيل الذي سيخوض مباراته ضد نظيره اليمن، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: محمد حميد

خط الدفاع: علاء مهاوي – سعد ناطق – علي فائز – أحمد إبراهيم – علي عدنان

خط الوسط: صفاء هادي – أمجد عطوان – إبراهيم بايش

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة – علاء عباس.

مباريات المنتخب العراقي في الجولتين الأولي والثانية

وكان المنتخب العراقي قد بدأ بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" بمفأجاة هزيمته لصاحبة الأرض قطر بثنائية مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات ، قبل أن يفوز على المنتخب الإماراتي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية ليحصد أسود الرافدين العلامة الكاملة ويضمنوا بطاقة نصف نهائي البطولة العربية.

ترتيب المنتخب العراقي

ويتربع منتخب العراق على عرش جدول ترتيب المجموعة الأولى من البطولة الخليجية برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل منتخب اليمن المجموعة دون نقاط.