شكرا لقرائتكم محمد محسن أبو جريشة ينضم لجهاز الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المقرر أن يتولى أبو جريشة "ريشة" منصب المدرب العام بالإسماعيلي في الجهاز الفني المؤقت قيادة أدهم السلحدار.

ويظهر ابو جريشة فى مران الفريق الاصفر اليوم المقرر له الرابعة عصراً بعدما تلقى استدعاء من مجلس الادارة برئاسة ابراهيم عثمان لقيادة مران الفريق مع أدهم السلحدار استعداداً لمواجهة طنطا عقب رحيل ميودراج .

يستأنف اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى تدريباته استعداداً لمواجهة طنطا بالدوري المقرر لها الأربعاء المقبل، المؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة الاتحاد السكندرى.

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ويستعيد الدراويش جهود أحمد مدبولى لاعب الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مواجهة زعيم الثغر بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

وانتهت رحلة الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بعد قرار مجلس الإدارة بفسخ التعاقد بين الطرفين عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الدوري .

وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .