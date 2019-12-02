شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الجود تطير إلى الصين 9 ديسمبر للمشاركة في بطولة العالم للأساتذة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم للأساتذة الثنائى محمد عبد الموجود ، و محمد على ، ويرافقهم المدرب سيد أبو ميدان ، على أن يتم الاكتفاء به كرئيسا للبعثة فى الصين.
كان رمضان درويش قد شارك فى بطولة الأساتذة الماضية وحقق خلالها الميدالية الذهبية، إلا أنه مصاب فى الفترة الحالية، ويخضع للعلاج والتأهيل.
ووضع اتحاد الجودو خطة تأهيل وإعداد اللاعبين للأولمبياد ، على أن يتم المشاركة فى عدد من البطولات سواء الرسمية أو الودية استعدادا لطوكيو 2020
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