شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الجود تطير إلى الصين 9 ديسمبر للمشاركة في بطولة العالم للأساتذة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم للأساتذة الثنائى محمد عبد الموجود ، و محمد على ، ويرافقهم المدرب سيد أبو ميدان ، على أن يتم الاكتفاء به كرئيسا للبعثة فى الصين.

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كان رمضان درويش قد شارك فى بطولة الأساتذة الماضية وحقق خلالها الميدالية الذهبية، إلا أنه مصاب فى الفترة الحالية، ويخضع للعلاج والتأهيل.

ووضع اتحاد الجودو خطة تأهيل وإعداد اللاعبين للأولمبياد ، على أن يتم المشاركة فى عدد من البطولات سواء الرسمية أو الودية استعدادا لطوكيو 2020