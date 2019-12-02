شكرا لقرائتكم سمير عثمان: سوء اختيار الاتحاد الافريقي للحكام أفسد مباراة الأهلي والمصري بأفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع الحكم الدولي المصري السابق سمير محمود عثمان، الأخطاء التحكيمية، العديدة التي يسقط فيها الحكام خلال مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، إلى سوء الاختيار من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الكاف، وذلك تعقيباً على الأخطاء التي شهدتها مباراة النادي المصري في كأس الكونفدرالية، ومباراة الأهلي في دوري الأبطال.

وقال عثمان في تصريحات خاصة: لجنة الحكام بالكاف تختار حكام غير مناسبين فنياً لإدارة مباريات الأندية المصرية وهو ما يؤدي إلى وقوع أخطاء فنية ساذجة من جانبهم في مباريات الأندية المصرية على عكس الأندية الأخرى.

أضاف الدولي السابق: الشكاوي من جانب الأندية المصرية هي الحل الأنسب في الوقت الحالي للفت انتباه الكاف إلى هذه الأخطاء خاصة وأنها اذا لم تلقى صدى لدى الاتحاد الأفريقي يمكن للأندية أن تلجأ إلى الاتحاد الدولي الفيفا.

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واختتم عثمان: تقنية الفار لن تمنع أخطاء الحكام ولكنها ستقلل بنسبة كبيرة تلك الأخطاء التي نراها وقد تؤثر على نتيجة المباراة مثل ما حدث مع الأهلي في مباراته أمام النجم والمصري أمام نواذيبو.

تقدم مسئولى النادى المصرى البورسعيدى بشكوى رسمية ضد الحكم المالى بوبو تراورى الذى أدار مباراة فريقهم مع نواذيبو بطل موريتانيا، بعد تغاضيه عن إشهارالكارت الاحمر مرتين فى اللقاء، كما تقدم النادي الاهلي بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي عفب خسارته في مستهل مشواره بدور المجموعات في دوري الأبطال أمام النجم الساحلي بهدف نظيف بسبب الطرد غير المستحق لأيمن أشرف .