شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن فسخ عقده مع ميودراج بالتراضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن توصل مسئولي الدراويش إلى اتفاق مع الصربي ميودراج يسيتش من أجل فسخ التعاقد بالتراضى ، سواء مع يسيتش أو معاونيه سيرديان المدرب المساعد وبويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال.

يأتى ذلك بعد العرض السىء الذى قدمه الفريق فى مباراة الاتحاد الأخيرة .

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كما قرر المجلس اسناد المهمة الفنية لأدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد.

قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .