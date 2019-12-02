الجبلاية تكافئ موظفي الاتحاد براتب شهرين بسبب فوز المنتخب الأولمبي...

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وتوج منتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على كوت ديفوار 2-1 باستاد القاهرة.
كان شوقى غريب كشف عن برنامجه استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020، ويتضمن إقامة معسكر لمدة 3 أيام فى شهر فبراير المقبل، ثم تجمع فى مارس المقبل وفقا للأجندة الدولية، كما طلب المدير الفنى معسكر لمدة 3 أيام أخرى فى أبريل المقبل ومثلهه فى مايو قبل معسكر يونيو فى الأجندة الدولية.
وتابع أن الهدف من هذا البرنامج هو استمرار التواصل مع اللاعبين ومتابعتهم عن قرب قبل الأولمبياد، لأنه ليس من المعقول أن يدخل المنتخب معسكرين فقط فى مارس ويونيو قبل أولمبياد طوكيو.
وأضاف المدير الفنى أن المنتخب الأولمبي يخطط للفوز بميدالية أولمبية لأن عصر التمثيل المشرف انتهى.
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