شكرا لقرائتكم انطلاق فعاليات "مصر تستطيع بشبابها"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت فعاليات التميز الرياضي تحت شعار "مصر تستطيع بشبابها " في نسخته الثالثة والذى تنظمه وزارة الشباب و الرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الطلابي" بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أ.ح . محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وذلك بالصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي خلال الفترة من ١ الي ٣ ديسمبر ٢٠١٩.

يشارك في اللقاء 600 طالب وطالبه من 6 كليات من داخل جامعة جنوب الوادي وهى تربية رياضية، علوم، زراعة، تربية، طب بيطري، آداب في ألعاب تنس الطاولة، كرة السلة، كرة القدم، الكرة الطائرة، العاب القوي.

بدأ الحفل بطابور عرض للكليات المشاركة وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وقد أطلق إشارة بدء فعاليات المهرجان أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة .

شهد فعاليات حفل الافتتاح كل من الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد ، أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة ، الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية ، الدكتورة سمية سامى منسق مشروع مهرجان التميز الرياضي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي ،الدكتور أنور محمود عباس مدير عام رعاية الشباب المركزية ، الدكتور عز محمد مدير ادارة النشاط الرياضي بالجامعة.

هذا وقد انطلقت فعاليات اليوم الأول بعد مراسم افتتاح المهرجان وجاءت نتائج اليوم في ألعاب كرة السلة و تنس الطاولة و التي أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة الوادي الجديد ،حيث جاءت نتيجة كرة السلة بنين كلية الزراعة في المركز الأول ، المركز الثاني كلية تربية رياضية ،المركز الثالث كلية تربية رياضية.

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وجاءت نتيجة كرة السلة بنات في المركز الأول كلية تربية رياضية ،المركز الثاني كلية تربية رياضية ،المركز الثالث كلية الزراعة .

وجاءت نتيجة تنس الطاولة بنين في المركز الأول محمود جمال كلية تربية رياضية ،المركز الثاني محمود يونس كلية التربية ، المركز الثالث عبد الرحمن زكي كلية تربية رياضية .

ونتيجة تنس الطاولة بنات في المركز الأول منار بخيت كلية تربية رياضة ،المركز الثاني أميرة صبري كلية تربية رياضية ،المركز الثالث شروق ناصر كلية الزراعة.

وغدا سيتم البدء في سباقات ألعاب القوي والكرة الطائرة والقدم طلبة وطالبات .