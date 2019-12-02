شكرا لقرائتكم تعرف على كواليس إنهاء العلاقة بين ميودراج والإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكشف مصدر مقرب من المدرب الصربى كواليس إنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودى مؤكداً أن الاسماعيلى وافق على تسوية شاملة لمستحقات ميودراج حيث كان لديه شهر راتب متأخر بالاضافة لمكافأة التأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية فضلا عن راتب شهر جزائى منصوص عليه فى عقده وحصل على هذه المستحقات ووقع على مستندات تؤكد على حصوله على أمواله قبل مغادرة النادى.

وأمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة .

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بينما قاد ميودراج الدراويش للتأهل لدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" حيث قاد الفريق للفوز على أهلى بنى غازى الليبى 4-2 ثم الخسارة فى مباراة العودة من نفس الفريق 1-0 ثم الفوز على الجزيرة الاماراتى ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة هدفين دون رد .

وإجمالا قاد ميودراج الاسماعيلى فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل ، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف .